Il centrocampista del Chelsea Jorginho ha concesso una lunga intervista a Sky Sport, nella quale parla anche della prossima finale di Europa League contro l'Arsenal: "Finale internazionale di grande valore, siamo contenti di andarla a giocare e stiamo lavorando con tranquillità, sarà sicuramente una grande partita. Punto di forza? Dobbiamo credere nel nostro gioco, possiamo farcela: qui ci sono grandi giocatori, possiamo portare a casa il trofeo. Partita numero 63 in stagione? Sono davvero tante e ovviamente si sentono, ma ci prepariamo per scendere in campo sempre. Per me questa è stata una stagione molto positiva. Normale che in una squadra come il Chelsea ci sia tutta questa pressione: le critiche arriveranno sempre, ma io sono rimasto sempre molto tranquillo e sereno. Sicuramente c'è da imparare, c'è sempre ma si è vista una continua crescita in stagione".



SARRI - Inevitabile domanda su Maurizio Sarri e le voci su un possibile trasferimento alla Juventus: "Se andasse alla Juve lo seguirei? Ho quattro anni di contratto con il Chelsea. Mi sorprenderebbe il suo addio, siamo arrivati terzi in Premier alle spalle di City e Liverpool, siamo in finale di Europa League e siamo arrivati in finale di Coppa di Lega: la stagione è positiva. Sarri tranquillo? E' sereno, anche di più rispetto ad altri momenti della stagione".