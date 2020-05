Il centrocampo della Juve è pronto a una piccola rivoluzione. Pjanic è sul mercato, pezzo pregiato per scambi di alto profilo, Khedira sembra giunto al capolinea, Rabiot flirta con la Premier. Sarri ha fatto una sola richiesta per la mediana alla dirigenza bianconera: Jorginho.



PARLA L'AGENTE - Un interesse evidentemente non univoco. L’agente del regista, Joao Santos, ha commentato così a Radio Kiss Kiss Napoli le voci su un futuro alla Juve per Jorginho: “ La Juventus è una delle principali squadre europee: a tutti i calciatori farebbe piacere un’esperienza in bianconero. Non ho sentito Paratici, ad oggi non mi ha chiamato. Jorginho ha 3 anni di contratto col Chelsea, sta bene a Londra. Ho letto dell’accostamento alla Juve attraverso i giornali e gli organi di informazione. Ritrovare Sarri? Ripeto: la Juventus è uno dei top club del panorama calcistico”.



LA SITUAZIONE - Jorginho è una prima scelta assoluta per Sarri. Per convincere il Chelsea a liberare l’ex Napoli, però, servono almeno 40 milioni di euro. Anche se non mancano le opzioni, in casa Juve, che potrebbero convincere il Chelsea a impostare scambi che farebbero comodo a tutti.