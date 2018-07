Da oggiè ufficialmente un giocatore del. Il regista italo brasiliano ha voluto salutarecon un emozionante messaggio scritto sul proprio profilo Instagram.Questo il contenuto: "Oggi è un giorno speciale per me, perché sto chiudendo un capitolo della mia vita molto importante, gli anni trascorsi a Napoli sono stati gli anni della maturità, come uomo e come calciatore.Una maglia che ho sentito mia dal primo giorno e che mi ha dato tante gioie, vittorie e qualche record perché siamo stati un gruppo bellissimo, allegro e molto unito. Individualmente ho raggiunto la convocazione in nazionale e ne vado fiero e oggi sto per approdare in un grande club d'Europa, una cosa pazzesca per me venuto da una piccola città di provincia brasiliana. Per tutto questo sento il dovere di ringraziare tutti i miei compagni di questi anni, lo staff tecnico, i magazzinieri, i terapisti, la società SSC Napoli e soprattutto i napoletani, tifosi e no, di tutte le età, che ovunque ma davvero dappertutto nel mondo mondo mi hanno sempre dato la carica e spinto a fare di più per questi colori.".