Due giorni fa Spalletti l'aveva detto: "Se ci sarà un rigore lo tirerà". L'ha fatto. E l'ha sbagliato. Ancora, di nuovo. Come contro l'Inghilterra all'Europeo, come quei due penalty contro la Svizzera. Segno che il feeling con i rigori non è più un granché come quando li calciava in scioltezza fino a quella finale di Euro 2020. Senza contare quello,. E' il giocatore che ha calciato più rigori con la maglia dell'Italia e che ne ha falliti di più insieme ad Altobelli (considerando solo i tempi regolamentari). Ora serve una svolta.- Per informazioni chiedere a. Traversa, alto e parata del portiere. "Se ci fosse stato un quarto rigore avrei calciato anche quello" aveva detto dopo la gara della fase a gironi contro la Colombia. Spalletti ha detto che Jorginho calcerà anche il prossimo rigore dell'Italia: tra due giorni si torna in campo, lunedì c'è l'Ucraina.