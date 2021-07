Campione d'Europa... bis.ricorderà questo 2020/21 per tutta la vita. Una stagione che lo ha visto conquistare la. Giocate spesso poco visibili, ma fondamentali per le sue squadre lo hanno fatto diventare uno dei migliori centrocampisti del mondo. E in attesa di capire se e come il suo nome sarà tra quelli candidati a vincere il Pallone d'Oro, i. Così come fatto in passato, quando sull'ex centrocampista del Napoli c'era l'...