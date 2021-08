In vista della partita di giovedì con la Bulgaria a Firenze, in conferenza stampa a Coverciano parla Jorginho, regista della Nazionale campione d'Europa e del Chelsea, vincitore della Champions League: "Ora arriva il difficile, perché l'Italia non è più una sorpresa. Tutti coloro che verranno a giocare contro di noi lo faranno in maniera diversa. Noi dopo quello che abbiamo fatto siamo felici, ma dobbiamo sempre rimanere umili. Appena abbassi la guardia arrivano le brutte notizie e noi non vogliamo, cercheremo di rimanere umili. Sul Pallone d'Oro lascio parlare voi, cerco di vivere il momento. Manca ancora qualche mese per quella decisione e io penso al presente, voglio godermi questo momento con chi ho attorno. Vedremo cosa succederà...".



Jorginho prosegue: "Chi può essere il mio erede? Ci devo pensare... (ride, ndr). Magari Tonali? Ora i bimbi stanno crescendo giocando più a due in mezzo al campo e non c'è più l'insegnamento di una volta".