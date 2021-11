Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale, parla a GloboEsporte, tv brasiliana, dicendo la sua sul Pallone d’Oro: “Credo di non volermi creare troppe aspettative però sarei ipocrita a dire che non ci penso perché è impossibile. Se succederà, sarà grandioso, altrimenti non mi lamenterò. Resto con i piedi per terra e mi concentro su altro e poi ho già ricevuto il premio di miglior giocatore da parte dell’UEFA. Non spetta a me dire se alla fine vincerò o meno il Pallone d’Oro ma credo che dimostrerebbe che vengono presi in considerazione tutti i giocatori e non solo alcuni tipi e la loro importanza. Sarebbe una sorta di incentivo, un modo per dire che non vengono visti solo i gol”.



IL BRASILE - “Nel 2016 la federcalcio brasiliana ha provato a convincermi a scegliere il Brasile ma alla fine ho scelto l’Italia, altrimenti sarei stato un ingrato”.



IL MONDIALE - “Vincere il Mondiale non sarebbe male. Di sicuro Champions ed Europeo non sono da buttare ma il Mondiale va al di là di tutto, è il massimo. C’è sempre spazio per altri trofei. Non saremo i favoriti in Qatar ma non potremo neanche passare inosservati visto che abbiamo vinto l’Europeo”.