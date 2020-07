La Repubblica e la Gazzetta dello Sport fanno il punto sul mercato in entrata della Juventus. Dopo gli acquisti già definiti di Kulusevski e Arthur, il prossimo nome sulla lista di Sarri è Jorginho del Chelsea, da dove può arrivare un altro italo-brasiliano: Emerson Palmieri, cercato pure dall'Inter. In attacco per il dopo Higuain occhi puntati su Milik del Napoli. Le piste alternative portano a Raul Jimenez (Wolverhampton), Edin Dzeko (Roma) e Duvan Zapata (Atalanta).