Intervenuto in conferenza stampa da Coverciano,ha dichiarato: "Abbiamo guardato Galles-Svizzera, abbiamo visto un'ottima squadra, che sa giocare ed è organizzata. Dobbiamo stare attenti ai meccanismi che hanno da anni, ci sono giocatori esperti"."Ognuno ha imparato la filosofia. Tutti hanno caratteristiche per giocare in questa filosofia di calcio, vogliamo la palla e trovare spazi per andare avanti"."Difficile trovare parole, bisogna vivere quelle emozioni per capirle. Ho ancora più fame di vincere, è stato bello e vorrei vivere quelle emozioni anche con la Nazionale, con questa maglia e per questa nazione. La somiglianza è nel gruppo, anche questo è un gruppo meraviglioso, fatto da tanti bravi ragazzi con fame e voglia di dimostrare. Tutti hanno una grande voglia di fare qualcosa di importante"."Sono un ragazzo e un giocatore che cerca di aiutare tutti. Ci sono tanti grandi giocatori con personalità. Credo serva l'aiuto di tutti, dal mio a quello di Chiellini, Bonucci, Insigne, Verratti, Donnarumma, Immobile... Non c'è un leader solo, ci sono tanti giocatori di personalità"."Ci sono tante, tantissime partite, una dietro l'altra. Si fa fatica anche ad allenarsi: recuperi e giochi, recuperi e giochi. Tanti infortuni arrivano da quello. Se potessero darci una mano non sarebbe male"."Siamo il centro dello spettacolo, ma il calcio va oltre. Non si parla molto della passione dei tifosi o del lavoro dietro le quinte di chi aiuta. Il calcio è bello anche per questo, non solo per il campo. Quanto successo ieri è veramente forte, l'ho sentita molto: ho pensato ai compagni, ai tifosi, a sua moglie che stava lì. A nome di tutti noi, faccio un grande in bocca al lupo a Eriksen, alla sua famiglia. Gli dico di essere forte"."Vincere è bello, dobbiamo essere felici delle vittorie. Festeggiamo quando si vince, è giusto farlo. Non ho visto eccesso nelle celebrazioni, questa squadra non perderà mai l'umiltà e la fame di vincere"."Il merito è di tutti quelli che ho incontrato, degli allenatori. Ho sempre cercato di imparare da tutti"."Come caratteristiche si assomigliano. Hanno potenza, corrono per tutti, coprono il campo. Devo dire che mi danno una grossa mano a centrocampo sul recuperare palloni. Credo che Nico assomigli molto a Kanté"."Spero di riaverlo presto, può darci tantissimo come qualità e personalità. Non vediamo l'ora di riaverlo".