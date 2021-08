"Non mi ha stupito vedere Sarri cominciare così bene con la Lazio, sono molto felice per lui". E' quanto ha dichiarato Jorginho riferendosi al tecnico toscano con il quale ha lavorato a Napoli e al Chelsea.



"Ho visto che nell'ultima partita la sua Lazio ha vinto 6-1, Immobile si divertirà molto quest'anno", ha continuato il centrocampista della Nazionale dal ritiro di Coverciano che si sta togliendo un bel po' di sassolini nei confronti di chi non ha creduto in lui.



"Fin dai primi provini fatti in Brasile c'è chi mi ha criticato e bocciato ma tutto questo nel tempo mi ha reso più forte, non ho mai abbassato la testa né ho mai smesso di credere in me. Non dico che andare a giocare all'estero sia stato necessario ma di sicuro mi ha aiutato crescere", ha sottolineato, come riporta l'Ansa.