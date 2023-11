Jorginho è tornato in Nazionale. Il centrocampista dell'Arsenal ha dichiarato in conferenza stampa: "Venerdì a Roma mi aspetto una Macedonia del Nord chiusa in difesa, dobbiamo rimanere concentrati e non concedere nulla. In due partite con due tiri abbiamo concesso due gol".



NUOVO CT - "Non mi piace fare paragoni, Mancini e Spalletti sono due allenatori di grande esperienza, entrambi molto schietti e sinceri. Nello spogliatoio non ci sono più Bonucci e Chiellini, ma abbiamo altri calciatori di grande personalità come Di Lorenzo, Cristante e Locatelli".



IN PREMIER - "I miei primi sei mesi all'Arsenal non sono stati negativi, anzi. Sono cresciuto in esperienza, ho capito ancora di più come competere. Ora sono il vice capitano della squadra e ne sono felicissimo, Arteta dà un miliardo di informazioni".



SUI RIGORI - "Sul rigore, se capita e tocca a me assolutamente non mi tirerei indietro, sarei pronto per poter aiutare. Non sta a me decidere, ma se tocca a me assolutamente sì, senza problemi. Sul discorso del mio erede, anche quello non sta a me... Non lo so sinceramente. Ci sono tanti giovani che stanno emergendo e sicuramente verrà fuori qualcuno. Per adesso dovete accontentarvi di me..."