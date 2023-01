Milan-Inter di Supercoppa è sfida importantissima per le due squadre e, come sempre divide in due spaccati le tifoserie. Chi farà il tifo per i rossoneri? Chi per i nerazzurri? Abbiamo scelto due tifosissime vip doc, una rossonera in primo piano, Jori Delli, che gioca in casa in quanto detentrice dello scudetto, e l'altra nerazzurra Manuela Meleleo, che gioca in trasferta da campione di Coppa Italia in carica? Fisico statuario, passione rosso-nero-azzurra. Chi vince il derby delle tifose?