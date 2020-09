Gli striscioni con le gambe magre e, appesi un po’ ovunque nella bergamasca dal 4 agosto scorso, oggi sono poster sbiaditi che accennano a crollare a terra.. I tifosi atalantini hanno rispettato la sua privacy, la società gli ha concesso tempo e spazi, ma adesso,. Settimane intense, in cui l’Atalanta si è giocata la lotta allo scudetto prima e una semifinale di Champions poi. Settimane di incognite e interrogativi che dovranno necessariamente trovare risposta nelle prossime tre, prima del rientro in campo.imparando dagli errori. C’è tutto da vincere, ma non c’è più tempo da perdere.- Il punto più alto della storia ultracentenaria dell’Atalanta è coinciso col punto più alto in carriera del suo condottiero Josip Ilicic.. Davanti a sé solo gambe dribblate, portieri in attesa, reti sfondate. Un po’ Professore e un po’ nonna, le due anime di Ilicic hanno finalmente trovato la pace, fondendosi perfettamente nella città orobica sotto il mentore Gian Piero Gasperini, con il quale distribuiva sogni eai compagni diventati presto amici e, ancora prima, “famiglia”, come scriveva lui stesso sui social. Un cammino dorato, culminato col poker storico al Mestalla: è stato Josip Ilicic, nella notte dei record, a proiettare i bergamaschi tra i primi 8 d’Europa, accanto al lontanissimo PSG., una tempesta che, sollevati gli occhi dal terreno verde, lo investe in pieno. Era apparso smagrito e smarrito Josip Ilicic, alla ripartenza della Serie A. La sua luce si era già spenta, prima ancora che il fulmine lo isolasse in un infinito black out. Eppure,, a meno di cinque mesi dai 33 anni avrebbe ancora una possibilità di tornare protagonista e riaccendere le stelle. L’Atalanta lo aspettava a braccia aperte, perché è una grande famiglia sì, ma perché aveva bisogno di lui. Ma poi altri giorni sono passati e al raduno non ci è mai arrivato. Si è aperto il mercato e- “Che non è il vice Ilicic”, dal pensiero secondo Gasp, ma gli somiglia davvero tanto. Alto e longilineo, dal mancino letale, affamato di reti, assist e gloria, per distinguersi dal gemello omozigote....vi ricorda forse una saetta nerazzurra dallo stesso incarnato chiaro? Sì, ma con sette anni in meno, che nel calcio sono i 14 della vita reale., vuole rinforzarsi, e Miranchuk sarà solo il primo di tanti. Con i 23 milioni del Leicester per Castagne, Gasperini vuole un altro attaccante, oltre che. Chiaro che se Ilicic dovesse tornare, il posto da titolare l’avrebbe di rendita. Ma la realtà ad oggi è questa, sottolineata dal maestro degli allenatori: “Al momento Ilicic non è in organico” e la Bergamasca agisce di conseguenza.(Cervi? Brekalo? Faraoni? Florenzi?). Perché se la Dea delle Meraviglie in questi quattro anni ha tenuto un segreto, era sicuramente quello di affidarsi al gioco di squadra e non ai singoli, spesso sconosciuti nati per correre e cresciuti a Bergamo per sfondare., che in tre anni ha sollevato l’Atalanta sulle vette più alte e adesso è lì sotto, sommerso da corde e chiodi, a tentare la scalata più difficile per provare a riprendersi la sua Dea.