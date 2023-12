Il Tottenham è alla ricerca di un esterno offensivo. Secondo quanto riportato dal The Sun, Jota, attualmente in Arabia all'Al-Ittihad, vuole trasferirsi in Premier League alla corte del suo ex allenatore Ange Postecoglou. Quest'ultimo, però, non è convinto che il portoghese possa essere utile per il suo tipo di calcio e sta facendo delle valutazioni.