Ange Postecoglu ha allenato e lanciato al Celtic l'esterno Jota da qualche mese in Arabia con l'Al Ittihad, ma già ai ferri corti con la società di Benzema e Kanté: per questo il Tottenham potrebbe essere la prossima destinazione del giocatore. Lo riferisce 90min.com spiegando che al momento l’Al Itthiad non ha ancora deciso se privarsi o meno del classe ‘99 a gennaio.