Jovana Djordjevic senza freni e senza veli per il suo "coffee time" in vacanza al mare. Pioggia di like, post e stories, rigidamente in bikini per la moglie dell'attaccante del Chievo Verona Filip Djordjevic che però nell'ultimo post ha esagerato mostrandosi in shorts e in topless davanti allo specchio. Ecco lo scatto che sta facendo il giro del web e altri della bella Jovana nella nostra gallery.