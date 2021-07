Stevan Jovetic sembra essersi perso.



Dopo gli strabilianti anni alla Fiorentina, conditi da gol, assist e partite sontuose, l’attaccante montenegrino ha vissuto una fase calante della propria carriera.



Dopo l’avventura al Manchester City, con poche soddisfazioni e soltanto 8 gol in 30 presenze, Jovetic aveva già provato a rifarsi in Italia, dove è cresciuto come uomo e calciatore, a Milano, sponda nerazzurra.



Nei due anni di Inter combina però poco, non convincendo dirigenza e tifosi, e non facendo mai sbocciare l’amore con l’ambiente nerazzurro. Dopo un prestito, nel 2017, al Siviglia, approda in Francia, al Monaco, dove milita da 4 anni.

Anche in Francia però il montenegrino fa fatica, ecco perché si parla, in ottica calciomercato, di una suggestione italiana, a Roma, sponda Lazio, con Sarri che gradirebbe avere un giocatore come lui a disposizione.



Andrebbe a prendere il posto di vice-Immobile o, eventualmente, giocherebbe da trequartista dietro la punta; ecco perché, anche in chiave tattica Jovetic potrebbe rivelarsi davvero prezioso.



Vedremo se questa pista di mercato si concretizzerà o resterà semplicemente un’idea, con l’Italia che riabbraccerebbe volentieri Stevan Jovetic, sperando in una sua rinascita calcistica