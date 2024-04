Jovic a due gol dalla storia del Milan: record vicino, il motivo

, anche per guadagnarsi la conferma al Milan in vista della prossima stagione,(Ronaldinho, Kakà, Pato e Inzaghi).Il Milan, tra l'altro, non vede una stagione da cinque giocatori in doppia cifra dal 1982/1983, l'anno della seconda stagione in Serie B: in quella annata i marcatori rossoneri furono Jordan (14), Serena (14), Battistini (12), Verza (12), Damiani (12).

Addirittura una stagione con cinque marcatori in doppia cifra in Serie A manca dall'anno 1957/1958, quando il Milan giocò la sua prima finale di Coppa dei Campioni, perdendola contro il Real Madrid.Per dovere di cronaca, i goleador dell'epoca furono: Carlo Galli (21), Bean (15), Grillo (15), Danova (13) e Schiaffino (10), come riporta Milan News.