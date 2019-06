Luka Jovic è un nuovo attaccante del Real Madrid. Del serbo ex Eintracht parla ad As l'ex Parma Savo Milosevic: "Sono molto, molto felice. E' la miglior decisione possibile. Ho giocato a calcio con suo padre, lo conosco da molto temppo. Se l'ho consigliato io? Non posso dirlo... Ne abbiamo parlato, è la migliore destinazione possibile per lui. Non ho mai visto un attaccante finalizzare come lo fa lui. Fa sempre gol. E' fantastico, unico al mondo. Seconda punta? No, è un nove. Un nove nato. Ha in testa solo il gol".