Jovic cambia i piani del Milan: destino nelle proprie mani

Come riporta Il Corriere dello Sport, l'ottimo momento di Luka Jovic può cambiare i piani del Milan, alla caccia di una punta, ma che potrebbero rimandare l'acquisto in giugno, affidandosi a Giroud e lo stesso serbo per la seconda parte di stagione. Inoltre, Jovic è in scadenza di contratto, ma con un'opzione di biennale inserita come clausola, ha il destino nelle proprie mani: continuando così il prolungamento dell'avventura in rossonero può diventare reale.