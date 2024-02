Jovic come Di Maria, espulso contro il Monza per fallo di reazione su Izzo

Ancora una volta un espulso contro il Monza in un big match e ancora una volta Armando Izzo fra i protagonisti dei falli subiti che hanno portato alla massima punizione. Questa volta è toccato a Luka Jovic, nel corso di Monza-Milan, espulso per fallo di reazione, uno schiaffo in faccia, dato al difensore napoletano a palla lontana e che ha portato prima l'arbitro Colombo ad estrarre il giallo e poi il Var Marini a richiamarlo per cambiare il colore del cartellino con l'On Field Review.



Jovic non è però la prima "vittima" illustre che il centrale monzese porta nel lecito del regolamente, a compiere ciò che lecito non è ovvero un fallo di reazione.



Era il 18 settembre 2022 e il Monza si impose per 1-0 sulla Juventus. In quella gara Di Maria al 40esimo fu espulso per fallo di reazione con una gomitata rifilata proprio a Izzo. "L'espulsione ha condizionato la partita, Angel è stato un po' tartassato, lui ci è caduto, Izzo lo conosciamo, è un giocatore che usa queste tattiche" dichiarò il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci a fine gara. Oggi il copione si ripete e un altro big, Jovic, è caduto nelle trappole del difensore.