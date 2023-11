È emergenza assoluta nel reparto offensivo (e non solo) delè costretto a trovare i rimedi in vista della sfida di sabato sera contro la. Tra squalifiche e infortuni, i rossoneri non potranno contare su. Anche se l’ex tecnico viola chiamerà in prima squadra il baby bomber, il rimedio del sabato sera è la terza scelta, ossia, l’ex, il tanto discusso ex. Per alcuni è già una meteora, per altri è solo questione di tempo prima che si sblocchi e torni ai fasti dell’- Per Jovic non sarà una sfida come le altre, sarà una gara da ex, tra la squadra che gli ha dato una chance di riprendersi ed esprimersi dopo la parentesi grigia di Madrid e quella che lo ha preso all’ultimo minuto di mercato sperando in un affare. Eppure, al momento, se capitasse di fermare per stradail giudizio sul giocatore, probabilmente, sarebbe questo:. E c'è chi, addirittura, lo accusa di, come se non giocasse mai al 100%. Il rendimento a Firenze, in campionato ha lasciato a desiderare. Solo qualche sprazzo, per la precisione sei gol, di cui proprio uno contro il suo nuovo club, al Franchi a marzo scorso. Poi un lungo digiuno fino al pareggio dei viola in casa del Torino., con una formula simile a quella che il Real Madrid aveva adottato coi viola.- Per Jovic quella di domani sarà un’occasione unica perché, come detto, giocherà contro la sua ex squadra, ma anche perché avrà la possibilità di far. Quella pulsione per il gol che sembra mancare da troppo tempo e che potrebbe far ricredere chi, fino a ora, lo ha considerato come un campione a tempo determinato. E non sarà come a Firenze, dove aveva comunque la possibilità di trovare minuti nonostante fosse considerato da Italiano, tutto sommato, il vice di Cabral., come dimostrano le statistiche: ha giocato solo una partita per intero, contro il Genoa, lo scorso 7 ottobre. Ma forse, l’aspetto ancora più indicativo è la. Il pane quotidiano di un attaccante puro., domani potrebbe essere il giorno di un marcato ingresso in questo sistema, o dell’ennesima bocciatura.come previsto dall’opzione contenuta nella formula. Cambiare registro gli servirà anche per essere preso in considerazione dalla, in particolare dal CTin vista di Euro 2024.