La scarsa incisività offensiva del reparto offensivo della Fiorentina, che finora in 18 partite ha segnato appena 21 reti, nelle ultime ore ha portato la dirigenza gigliata a fare una valutazione sul futuro. Con Cabral ai box almeno per un mese, e Jovic che sembra ormai essere un ex giocatore, la Fiorentina sta cercando di capire quale possa essere il suo futuro: mantenerli entrambi fino a giugno, cercando poi di trovare soluzioni internamente, oppure lasciarli partire, se non tutti e due almeno uno. Cabral nonostante tutto qualche offerta l’ha ricevuta, con la Cremonese in pole position, mentre per quanto riguarda Jovic ci sarebbe da tornare a discutere con il Real Madrid l’accordo stipulato in estate.



Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nazione nonostante tutto i viola starebbero comunque continuando a monitorare alcuni profili, tutti giocatori provenienti dalla nostra Serie A. Il nome più in voga è quello di Andrea Belotti, ormai ai margini del progetto di Mourinho, ma nelle ultime ore si sta facendo avanti un’altra possibilità: i viola guardano ai giallorossi anche per Eldor Shomurodov che nei giorni scorsi era a un passo dal Torino, ma che ieri ha ’bloccato’ l’affare. In terza fila, forse perché più difficile da convincere, c’è Andrea Petagna del Monza.