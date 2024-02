Jovic espulso in Monza-Milan: colpo in faccia a Izzo, quante giornate rischia

Redazione CM

Rosso diretto per Luka Jovic nella ripresa di Monza-Milan, grazie all'intervento del VAR: l'attaccante serbo paga una manata in volto al difensore brianzolo Armando Izzo.



COSA E' SUCCESSO - Minuto 53' all'U-Power Stadium, il Monza conduce per 2-0 dopo il rigore di Pessina e la rete di Mota Carvalho. Scintille a palla lontana tra Izzo e Jovic, il primo spinge l'attaccante serbo che reagisce con una vistosa manata sul volto dell'avversario.



ROSSO CON IL VAR - L'arbitro Colombo intravede l'azione, ferma il gioco e inizialmente ammonisce il giocatore del Milan, ma viene richiamato dal VAR (Marini-Guida) all'on field review: dopo aver rivisto l'azione, il direttore di gara cambia il colore del cartellino, estrae il rosso e manda fuori dal campo Jovic, lasciando i rossoneri in inferiorità numerica.



QUANTE GIORNATE RISCHIA JOVIC - Quante giornate di squalifica rischia Jovic per l'espulsione? Ecco cosa dice il Codice di Giustizia Sportiva per quanto riguarda i cartellini rossi comminati per condotta violenta, all'art.38: "Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato".



PRECEDENTE DI MARIA - In attesa della decisione del Giudice Sportivo, che sancirà la squalifica, per Jovic il rischio è di ricevere una squalifica di tre giornate, così fosse salterebbe le prossime tre partite di Serie A con Atalanta (25 febbraio), Lazio (1 marzo) ed Empoli (10 marzo). Non essendoci conseguenze lesive per il difensore del Monza, tuttavia, i turni di stop per l'attaccante del potrebbero essere solo due, una casistica che si è già presentata nel 2022 quando Angel Di Maria venne squalificato per una gomitata di reazione proprio su Izzo in Monza-Juventus.