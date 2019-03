La testata Sport (particolarmente vicina alle vicende del Barcellona) riferisce che lunedì sera, in occasione del match tra Portogallo e Serbia, emissari del Barça incontreranno Fali Ramadani, procuratore dell'attaccante serbo Luka Jovic.



Il 21enne Jovic è notoriamente un obiettivo del club blaugrana. In questa stagione è esploso all'Eintracht Francoforte, dove gioca in prestito dal Benfica (nel cui stadio, il Da Luz di Lisbona, si disputerà proprio Portogallo-Serbia di lunedì).