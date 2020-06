. Se la stagione giocata ha regalato tante ombre e poche luci all'attaccante serbo, peggio gli ha fatto lo stop del campionato per la pandemia coronavirus. Dalla fuga in patria con annessi infortunio al piede e denuncia all'ultima bravata, ilcon amici: nulla che infranga il protocollo nazionale (che permette assembramenti fino a 10 persone),che consiglia caldamente di limitare il contatto con altre persone al di fuori dei componenti del nucleo familiare; Jovic, inoltre, avrebbe dovuto osservare riposo assoluto per favorire il recupero della gamba, ancora avvolta in un tutore come si nota anche nello scatto pubblicato sui social.- E proprio quest'ultima bravata avrebbe provocato una. Seinfatti comincia a spazientirsi per le disavventure dell'ex Eintracht, la stampa spagnola riferisce chenei confronti di Jovic: la critica mossa riguarderebbe anche i problemi di comunicazione con i compagni, una personalità fredda e un carattere poco aggressivo in campo. Tutto il contrario di quanto si aspettava il Real Madrid quando ha investito 60 milioni di euro per lui.- Una situazione che sta facendo riflettere le merengues e il presidente Perez, finora restio a cedere a titolo definitivo Jovic. Una notizia che ha fatto drizzare le antenne alle pretendenti,ma soprattuttoche in lui ha identificato un profilo ideale per il nuovo ciclo targato Rangnick. Non a caso,per provare a imbastire un'operazione sulla base di un prestito biennale con riscatto, operazione già in partenza non semplice: per la volontà del giocatore, che vorrebbe rilanciarsi e riscattarsi a Madrid; per l'ingaggio di Jovic,, in contrasto con la politica di contenimento costi che Elliott e Gazidis vogliono attuare; per i costi del cartellino, con il. Le ultime vicissitudini extra-campo però hanno fatto salire la tensione e possono cambiare le carte in tavola: la posizione di Jovic a Madrid è in bilico, il Milan resta alla finestra@Albri_Fede90