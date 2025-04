Jovic si è sbloccato: quali attaccanti non hanno ancora segnato in Serie A?

Sono trascorse 30 giornate dall’inizio della, ma alcuni attaccanti non hanno ancora realizzato nessuna rete in campionato. Infortuni, concorrenza, trasferimento nel mercato invernale, sono tante le motivazioni che hanno portato alcuni giocatori ad avere uno scarso rendimento sotto porta.Nell’ultima giornata si sono sbloccati tre attaccanti:nella partita persa 2-1 dal Milan contro il Napoli. Entrato al 79’, il serbo ha trovato la prima rete all’ottava presenza.è tornato al gol in Serie A dopo oltre 1000 minuti: l’ivoriano ha segnato nell’incontro tra il Como e l’Empoli, terminato 1-1. Nella stessa sfida ha realizzato il primo goal in campionato anche il greco Anastasios Douvikas.

Nonostante la rete di Jovic, i rossoneri hanno ancora due giocatori nella lista degli attaccanti che devono ancora sbloccarsi in campionato: il primo è, arrivato in prestito dal Chelsea lo scorso febbraio. Il portoghese ha segnato in Coppa Italia contro la Roma, ma da quel momento non ha più trovato la gioia del goal e il suo rendimento in campo è notevolmente calato. L’altro è, gioiellino del Milan che ha totalizzato 9 presenze in campionato.in Serie A. Nessuno attende il goal da più tempo dell’attaccante del Parma.. Un altro nome illustre è quello di, tornato all’Udinese dopo 13 anni senza però riuscire a incidere come in passato.