è stata l'operazione last minute del Milan: dopo aver trattato altri attaccanti i rossoneri hanno affondato il colpo per la punta in uscita dalla Fiorentina, chiuso talmente tardi da averlo ufficializzato dopo la chiusura del mercato (ma il contratto era stato depositato in tempo).- Un possibile doppio debutto prima a Milanello e poi a San Siro, nel derby in programma sabato 16: il titolare di Pioli è Giroud e l'allenatore proverà a recuperarlo fino all'ultimo per la gara con l'Inter nonostante un problema alla caviglia rimediato in nazionale, ma se non dovesse farcela Luka scalda i motori;: destro al volo su assist di Milenkovic, 3-3. Finita? Macché, al 95' Mkhitaryan segnò il gol vittoria per la squadra di Inzaghi.- Sabato sarà un'altra storia, ma Jovic a San Siro ha già colpito con la maglia dell'Eintracht Francoforte. E proprio contro l'Inter. Stagione 2018-19,. In quell'Eintracht c'erano anche Kostic e Ndicka che quest'anno affronterà in Serie A; l'unico giocatore di quell'Inter rimasto ancora oggi è Stefan de Vrij, che sabato potrebbe affrontare da avversario.- Le condizioni di Giroud verranno monitorate giorno per giorno e se non dovesse farcela. Dal derby con l'Inter possono arrivare alcune indicazione su chi, secondo l'allenatore, sarà il sostituto del francese durante la stagione; indizi per capire lo status di entrambi nella rosa rossonera e le eventuali strategie per gennaio. Per un mercato che non smette mai di correre. Jovic si è fermato al Milan, e ora vuole convincere subito tutti.