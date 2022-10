Con la vittoria di ieri sera la Fiorentina di Vincenzo Italiano si è assicurata il passaggio al turno ad eliminazione diretta di Conference League, anche se probabilmente i viola si qualificheranno come secondi accedendo quindi ai playoff contro le retrocesse dall’Europa League. Per qualificarsi direttamente agli ottavi i viola avrebbero dovuto vincere con tre reti di scarto, impresa che si è complicata subito dopo pochi minuti con l’ennesima uscita a vuoto di Gollini.



Le buone notizie arrivano, oserei dire finalmente da Luka Jovic, autore ieri sera della doppietta che ha permesso alla Fiorentina di prendersi i 3 punti. La prima rete del serbo è arrivata già nel primo tempo, fondamentale per rimediare all’improvviso, e direi inaspettato, vantaggio ospite: l'ex Real riesce a rompere l’imbattibilità del Basaksehir in Conference su un cross dell’onnipresente Kouame con un movimento alle spalle della difesa. Stessi protagonisti anche in occasione del secondo gol: da un tentativo in area di Kouame, l’ex Real si è ritrovato il pallone sulla testa ed ha realizzato il quarto gol di fila in Conference, il quinto nelle ultime sei gare.



L’edizione odierna de il Corriere dello Sport sottolinea come nonostante i tanti errori sotto porta, sono almeno 3 le occasioni limpide sprecate dal numero 7 gigliato, il talento del classe ’97 comincia a farsi vedere. Il quotidiano sottolinea anche la reazione di alcuni tifosi viola presente ieri sera al Franchi che, al momento della sostituzione, hanno riempito di fischi il serbo. Probabilmente la doppia esultanza con le mani alle orecchie ha indispettito qualcuno; a frenare ogni tipo di polemica ci ha pensato però lo stesso italiano subito dopo il fischio finale in conferenza stampa sottolineando come l’esultanza non fosse riferita ai tifosi viola.