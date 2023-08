Per Luka Jovic, attaccante della Fiorentina, secondo La Nazione, ci sarebbe anche l'interessamento del Cagliari. La Fiorentina ha l'urgenza di trovare una sistemazione per il serbo, che deve rimanere in Italia per far sì che il club viola non perda le agevolazione del decreto crescita. Ramadani, il suo agente, al momento sta sondando alcune piste.