Quarti di finale di Coppa di Spagna: ilva in casa del, in palio le semifinali. Sembra tutto facile per le Merengues di Carlo Ancelotti, che vanno sul doppio vantaggio con le reti di Modric ed Endrick nei primi 25 minuti.Arriva però la serata di: non si tratta, come a prima vista potrebbe sembrare, del figlio di Julio, che si chiama Juan Manuel Cruz, è un anno più grande (1999) e gioca nel Cosenza in prestito dal Verona.Con una bellissima, prima su rigore e poi su assist di Brasanac, Cruz ha rimesso il Leganes in corsa per un posto nel penultimo atto.

, esterno sinistro classe 2000, è cresciuto nel Real Betis di Siviglia ed è spagnolo con passaporto argentino. Dopo un prestito al Leganes nel febbraio 2024, è tornato alla base per poi essere ceduto a titolo definitivo in estate.