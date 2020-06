La Roma è pronta a multare Juan Jesus per le sue parole rilasciate nelle ore scorse sui social: "Bello che nemmeno la Roma mi metta sul profilo ufficiale. Questo vuol dire fiducia...". E ancora: "Secondo te per quattro soldi miei (2,2 milioni netti circa) il bilancio è a posto? Hai saltato lezione di matematica?", rispondendo a un messaggio di un tifoso. Il caos e il caso sono montati in fretta e il club è pronto a punire il calciatore brasiliano e ad escluderlo verosimilmente dal match di campionato contro la Sampdoria di mercoledì.