è arrivato acome l'ultimo dei quattro difensori centrali. Oggi non è più così, complice l'infortunio di Koulibaly è diventato una certezza lì dietro in coppia con Rrahmani e si è reso protagonista di più partite di alto livello. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli lo stesso brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni:- "Dal primo giorno ho trovato un gruppo fantastico, mi hanno accolto come uno di loro ed ho avuto la sensazione come se stessi qui da tanti anni. Abbiamo dimostrato che anche quando eravamo in difficoltà sapevamo affrontare le difficoltà, anche quando avevamo 4-5 assenze".- "Facciamo un lavoro difensivo di squadra e per questo siamo la migliore difesa del campionato, conta il reparto, non gli uomini. Ho fatto tre gol me ne hanno annullati due, purtroppo ho fatto anche un autogol con lo Spezia".- "Contro la Salernitana ho segnato e mi sono detto, se mi annullano anche questo vado via dal campo. Chi scende in campo vuole fare bene, dobbiamo avere rispetto per la maglia e per la società. C'è ancora da migliorare, ma con i fatti abbiamo dimostrato il nostro valore".- "Contro il Venezia dobbiamo fare un buon risultato alla ripresa del campionato, e rimanere secondi dietro l'Inter per poi affrontare i nerazzurri ed il Barcellona".- "Ci crediamo, abbiamo una mano importante dalla città di Napoli puntiamo al primo posto ed a vincere. Vogliamo vincere e lotteremo fino all'ultima partita di campionato contro lo Spezia. Chi gioca a Napoli deve sapere che si lotta per gli obiettivi importanti, il campionato e l'Europa League. Sono 10 anni che sto in Italia, sono sempre stato un professionista".- "Ho un anno di contratto, farò sempre il massimo, sono contento di quello che ho fatto e farò al massimo delle mie possibilità. Poi si vedrà a fine anno perché è una scelta che non dipende solo da me, ma dalla società e dall'allenatore".- "Il Barcellona sta attraversando un momento di crisi, ma è una squadra da rispettare. Affrontiamo la sfida con la nostra consapevolezza".- "Koulibaly ed Anguissa sono importanti per noi, torneranno presto dalla Coppa d'Africa ed il nostro mercato invernale sarà il loro rientro".- "Ha una forza pazzesca, è una roccia, si sta ambientando benissimo e non dimostra in campo la sua giovane età".- "A Napoli mi trovo bene, i tifosi sono calorosi ma ti accolgono come se stessi nella loro famiglia. Ti riconoscono per strada e mi caricano sempre. Qui si vive benissimo, mi sveglio ed ho il mare difronte. Adoro la pizza e la mozzarella".