Questa sera la Roma affronterà la Spal già retrocessa a Ferrara. Tra i convocati, però, non figura Juan Jesus, ormai finito ai margini del progetto tecnico. In estate il club cercherà di trovare una soluzione sul mercato, ma il calciatore brasiliano, intanto, festeggia i 93 anni della squadra giallorossa nel giorno riconosciuto dalla tifoseria e non dalla società. “22/07/2020. Sei la torcia che ci illumina la via” scrive il difensore su Instagram postando una foto della Curva Sud che dalla mezzanotte si è resa protagonista in tutta la città. In realtà, però il club non riconosce questa data come compleanno della Roma bensì quella del 7 giugno. E Juan Jesus lo sa bene...