Con l’emergenza difensiva che ha colpito la Roma in questi giorni, a Benevento Fonseca è stato costretto a rispolverare Federico Fazio dal primo minuto con Spinazzola che è partito come terzo centrale. Nella ripresa, al posto dell’argentino, è entrato anche Juan Jesus, un altro che era sparito dai radar ed escluso dalla lista Uefa e neanche più convocato in questa stagione. Il brasiliano - in scadenza di contratto - sui social: “Non importa quando e per quanto tempo. Quando la Roma chiama bisogna rispondere. Per 1 secondo, 1 minuto o 1 partita…”.