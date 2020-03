Ancora un brutto episodio sui social perDopo le frasi a sfondo razzista denunciate lo scorso ottobre, il brasiliano ha voluto postare sul proprio profilo Instagramaltri insulti che gli sono stati inviati sul web. “Ti deve prendere il Coronavirus“, questo il tono dei messaggi arrivati al difensore, che alla fine ha pubblicato l’intera chat commentando duramente così: “In tempo come questi leggere certi commenti non va proprio bene, poi da un ragazzo di 15 anni. Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro se uno a questa età con