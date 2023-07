È la serata del primo evento per ila Dimaro, è la serata in cui due calciatori e Rudi Garcia incontrano i tifosi e rispondono alle loro domande. Ecco le parole di- "Aver vinto lo scudetto per noi è stata un'emozione che ci vorrà tanto per capire quanto fatto. Si parlava di sesto posto e abbiamo risposto con lo scudetto, un'emozione unica".- "La società sicuramente dovrà cercare il sostituto di Kim. Quando è andato via Koulibaly si diceva 'Chi è questo?'. La società saprà cosa fare e chi arriverà ci aiuterà a vincere le partite".- "Non so se sono un leader. Io sono a disposizione di tutti. Sono quello più grande, ho vissuto in tre piazze diverse e se posso aiutare, aggiungere qualcosa ci sono. Leader forse non è la parola giusta".- "L'ho incontrato da avversario, ha espresso sempre un bel calcio. Ricordo che con la Roma fece un record di vittorie, dieci, e speriamo ci riesca anche al Napoli. Un allenatore preparato, una persona umana che nel calcio manca tanto".- "Bisogna sudare tanto, devi inseguire il tuo sogno. Oggi ci vedete qua ma non è semplice, bisogna fare sacrifici. Se sei bravo ti devi allenare, mangiare bene, dormire, lavorare tanto".- "Proveremo a vincere la Champions come una grande squadra. L'anno scorso ci è rimasta qua, sapevamo di poter arrivare più lontano considerando la qualità del gruppo e del gioco mostrato. A gennaio ci sarà la Supercoppa e ce la andremo a prendere. Poi ovviamente coppa Italia, Champions, scudetto: siamo qui per questi obiettivi".- "È più difficile entrare a partita in corso, perché sono tutti già a 300 all'ora, caldi. Devi farti trovare pronto".