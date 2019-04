Tra due giorni c'è Ajax-Juve, una sfida che l'ex bianconero Vladimir Jugovic ha giocato e vinto con la maglia bianconera. In un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera il marcatore del rigore decisivo della finale del '96 ha dichiarato: ​"L’Ajax ha dimostrato contro il Real che può sorprendere chiunque: nessuno può permettersi il lusso di sottovalutare l’avversario. Loro hanno da sempre più coraggio coi giovani, anche perché hanno un campionato un po’ più facile. Ronaldo? Sono contento di quello che ha fatto, perché apprezzo tantissimo la professionalità nel mondo del calcio. Tanti giovani si dimenticano di lavorare duro appena diventano famosi e pensano a godersi la vita. Ronaldo, come anche Chiellini, è un esempio: se sono ancora a quei livelli è perché sono un pelo più professionisti degli altri. Tadic? Lo conosco fin dai tempi del Vojvodina e so quanto è cresciuto negli anni. Come serietà nel lavoro potrei paragonarlo a Ronaldo".