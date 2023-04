CancellarePer informazioni chiedere ache non si è fatto trovare impreparato (eufemismo) in occasione divinto agevolmente dai Citizens di Pep Guardiola (4-1 il finale). Un gol, una apertura panoramica di livello in occasione della rete die una conclusione decisiva in occasione del terzo gol targato Gundogan.La pasta del 2000 argentino era nota: basta tornare allo scorso Mondiale in Qatar.- Inizialmente panchinaro alle spalle di Lautaro Martinez, il 23enne lanciatosi nel River Platequattro reti, un assist e tanto cuore. Per lui che non ha mai mollato, nemmeno quando a 13 anni. Il tutto però con una mossa costante: l’esultanza alla, che deriva dal soprannome che si porta dietro sin da piccolo, ossia quello di, tradotto Ragno.- Anche la somiglianza con il, storico simbolo del Manchester City, ha spinto Guardiola a convincere la società ad acquistarlo dal River Plate nel gennaio del 2022bonus compresi. Una mossa rapida per anticipare le tante concorrenti, italiane comprese.per loro resterà sempre e solo un rimpianto. E pure grosso.che ha voluto blindarlo per un ulteriore anno (il contratto gli scadeva nel 2027, adesso nel 2028) con tanto di adeguamento dell’ingaggio nonostante il già lungo legame: un segnale di enorme fiducia.