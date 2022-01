Il 2021 è stato un anno da incorniciare per Julian Alvarez. Tre titoli, 26 gol e 17 assist per l'attaccante 21enne del River Plate, valsi un posto nella Nazionale argentina maggiore. E il premio di giocatore dell'anno in America: suo infatti il premio dell'autorevole quotidiano El Pais, Alvarez ha conquistato i voti dei giudici che lo hanno votato come il migliore del 2021 davanti a due vecchie conoscenze della Serie A, Gabigol (oggi al Flamengo, ex Inter) e Gustavo Gomez (difensore del Palmeiras, ex Milan). Trionfo sul campo, ora la palla passa al mercato che vede la stella dei Millonarios come uno dei giocatori più corteggiati al mondo: Inter, Juve e Milan lo seguono e hanno preso informazioni, il Bayern Monaco ha presentato un'offerta confermata dallo stesso giocatore, ma ora è il Manchester United ad essere passato all'attacco.



INCONTRO CON L'AGENTE - La notizia è arrivata dal portale argentino TyC Sports: i Red Devils hanno contattato Fernando Hidalgo, agente di Alvarez, per manifestare il loro forte interesse e fissare un incontro, che avverrà nei primi giorni di gennaio. Lo United, a quanto filtra, è disposto ad accontentare le condizioni del River, quei 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, e dunque l'assalto può risultare già decisivo. Una mossa che fa balzare gli inglesi in testa alla corsa per Alvarez: le big italiane e il Bayern sono avvisati.