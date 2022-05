Uno, due tre gol. Tripletta? No, triplette. Due.nella fase a gironi della Copa Libertadores. Tabelle alla mano: nessuno ha mai fatto tanto in questo club. Ha riscritto una storia lunga 121 anni.- La prima tripletta è arrivata in meno di un tempo, per capirci: prima un diagonale di destro, poi una spaccata sfruttando un cross basso e il terzo è arrivato con un destro da fuori area. Nella ripresa sfrutta l'errore del portiere avversario e l'appoggia in porta, poi segna il quinto con uno scavetto e chiude la serata superando due avversari in dribbling prima di un sinistro potente.. E pensare che sarebbe potuto arrivare in Italia, con Milan e Inter che si erano informate per capire la fattibilità dell'operazione.- Segna, sorride ed: "Verrà in ritiro con noi e penso che rimarrà per tutta la stagione - ha detto l'ad del Manchester Ferran Soriano - Abbiamo ricevuto molte offerte per il prestito, ma non credo che andrà via". In Inghilterra lo aspettano e intanto il River se lo coccola per l'ultima volta. Sei lampi nel silenzio, così Julian Alvarez ha illuminato la notte argentina.