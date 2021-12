Intervistato da Metro l'attaccante del River Plate, Julian Alvarez, ha parlato del suo futuro non dando indicazioni precise sul suo possibile addio e rimandando la decisione a gennaio. Piace a Inter, Milan e Juve.



"Francamente, non so cosa accadrà, ora penso solo a festeggiare. A gennaio vedremo. Sappiamo tutti quanto significhi la Coppa del Mondo per un giocatore. Quando prenderò la mia decisione, sceglierò ciò che è meglio per me".