. La sexy modella americana, in passato balzata all'onore delle cronache per essere statasquadra di baseball, perché assieme a un'amica mostrava il seno agli spettatori e alle telecamere, e per aver digirando nuda, in macchina e a piedi, per le vie della città, ora vuole rivoluzionare Instagram, con il suo programma "Juliaroseforpresident".Godetevi le FOTO super sexy per rendere il social di nuovo grande!