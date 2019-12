Julio Cesar, ex portiere di Inter e Flamengo, parla a Lance! del Mondiale per Club che sta vedendo il club brasiliano protagonista: "l Flamengo ha un'eccellente opportunità per tornare ad alzare il trofeo 38 anni dopo la prima volta. In Europa non è così importante come lo è per noi sudamericani e questa è un'altra ragione per cui il trofeo lo vincerà Flamengo. Se vogliamo pesare la Coppa del Mondo per club e la Champions League, in Europa metteranno sempre la Champions League sopra, senza dubbio".