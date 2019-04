Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, ha parlato a Inter TV: ”Bilancio sicuramente positivo, ma c'è ancora da conquistare un posto in Champions. Fondamentale poter giocare in casa i prossimi scontri diretti, che sono partite da 6 punti. Da queste partite si capirà se l'Inter avrà fatto bene o meno in campionato. L'eliminazione di quest'anno dalla Champions? Non so dire se sia dipesa dalla mancanza di esperienza, in organico ci sono un allenatore bravo ed esperto e giocatori che fanno parte delle rispettive nazionali. Handanovic è fortissimo e lo dimostra ormai da anni. Secondo me è tra i primi 5 portieri al mondo".