L'ex portiere dell'Inter Julio Cesar ha parlato a Omni Sport svelando un retroscena di mercato che riguarda un derby di mercato vinto dai rossoneri: "​Paquetà? È un ragazzo con cui ho avuto l’opportunità di lavorare quando sono andato nel Flamengo per finire la mia carriera. Sono triste perché poteva andare all’Inter, ma Leonardo ha fatto molto bene convincendolo a firmare con il Milan. Posso solo augurargli felicità e successo in Europa e al Milan, ma quando gioca contro l’Inter, devo sempre tifare per la mia squadra“.