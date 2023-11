In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere dei nerazzurri Julio Cesar ha parlato così in vista della sfida scudetto di domenica sera tra Juve e Inter. Di seguito le dichiarazioni:



SOMMER - "Sommer sta dimostrando di essere un bel portiere, molto affidabile, ma non facciamo paragoni, non mi sono mai piaciuti. Dall’altra parte ci sarà Szczesny, un altro portiere di grande esperienza: non resti tanti anni alla Juve per caso"



L'ATTACCO DELL'INTER - "Lautaro piace molto anche a me, attaccante fortissimo e sempre più uomo squadra. Speriamo segni anche contro la Juve. Pronostico? Vince l’Inter".



IL DERBY D'ITALIA PREFERITO - "Il mio Derby d'Italia preferito? Quello del gol bellissimo di Maicon nella stagione del Triplette. Vinciamo due a zero e segna anche Eto’o nei minuti finali".