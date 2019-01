Julio Cesar, ex portiere dell'Inter e protagonista del Triplete nerazzurro, ha raccontato le emozioni di quell'impresa al sito ufficiale del club: "È il sogno più grande mai realizzato. So che sembra quasi banale rispondere così, ma è stato un momento unico, incredibile. E non solo quando abbiamo alzato i trofei, ma in tutta la stagione c'era un'energia speciale. Sapevamo che potevamo fare qualcosa di grande insieme. E così è stato. Essere interista, aver vinto con questa maglia ti dà una soddisfazione che è difficile da raccontare, un'emozione unica che condivido con tutti i tifosi. Sono uno di loro, me lo sento addosso".



SULL'ADDIO - "Oltre alle vittorie, alle gioie condivise con i compagni, posso dire che il momento più incredibile è stato quando sono andato via. Quando allo stadio mi sono messo a ringraziare i tifosi per i sette anni passati insieme. Far parte di questa famiglia non è da tutti e sono molto grato all'Inter e ad ognuna delle persone che mi sono state vicine. I miei ex compagni dell'Inter sono tutti grandi uomini, oltre che grandi campioni. Se devo sceglierne uno, dico Maicon. Fortissimo in campo, un amico in ogni occasione".



LE PARATE - "Al primo posto quella su Messi, al Camp Nou. Dentro di me sapevo di aver preso una palla quasi impossibile. Poi, quella su Thomas Müller in finale, quasi in controtempo. Infine, quella su Aquilani: partita Scudetto contro la Roma".