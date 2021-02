L’ex portiere della Roma Julio Sergio è tornato a parlare dei giallorossi e non solo. Il brasiliano ha espresso la sua opinione su alcuni suoi colleghi, da Pau Lopez ad Allison. Ecco le sue dichiarazioni riporta dal sito del Corriere dello Sport: “Pau Lopez? Meglio commettere una c****a molto grande che tanti errori che poi sono quello che ti infastidiscono. Oggi ci sono Mirante e Lopez e non si capisce chi sia il titolare, non credo sia solo una questione di portieri, non basta avere la tecnica o parare ma devi avere la testa e forza giusta per essere il portiere della Roma”. E sul portiere del Liverpool: “Allora tra il 2018 e il 2021 ne ha sbagliata una e adesso non è più il portiere più forte del mondo? Mi sembra un ragionamento piccolo per chi sa cosa vuol dire fare il portiere”.