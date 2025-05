Getty Images

, guru della pallavolo mondiale e ct dell'Italia femminile campione Olimpica, durante la presentazione della stagione delle Nazionali italiane di pallavolo si sofferma anche sul big match fra, in programma questa sera a San Siro e valevole per il ritorno delle semifinali diIn particolare, l'attenzione di Velasco è indirizzata ai baby fenomeni del Barça, come riporta Gazzetta.it: ", soprattutto non avrebbe giocato un anno fa,. Io credo che qui non giocherebbero perché, non sono mai pronti, oltre che una certa esterofilia. Credo che vada cambiata questa mentalità, dare più fiducia ai giovani, anche in Serie A e in Nazionale, per abbassare costi e aumentare l'entusiasmo, perché i giovani portano un sacco di entusiasmo".

Sull'Italvolley donne, Velasco dice: "Come nazionale vogliamo ripeterci, fare un ciclo anche se abbiamo iniziato dalla fine, di solito si finisce vincendo un'Olimpiade, noi abbiamo fatto il contrario. Sulle convocazioni se devo scegliere tra una titolare in A2 e una non titolare in A1, scelgo la titolare in A2"."Ci sono giocatrici che non hanno accettato l'invito della Nazionale - ha proseguito Velasco -, però devono capire che la Nazionale non è un posto in cui si entra a seconda dei momenti. Possiamo capire momenti particolari, ma non è che ci si presenta all'anno dell'Olimpiade e si dice `io ci sono´.... Per non fare nomi Pietrini, Chirichella, Bonifacio, Lubian sono stati quattro rifiuti da parte loro".